Musica alta e schiamazzi mentre è ai domiciliari: Pietro Genovese segnalato al gip (Di giovedì 16 luglio 2020) Gabriele Laganà Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, è sotto processo con l'accusa di omicidio stradale per aver investito e ucciso due 16enni in corso Francia a Roma Provava a dare un tocco di normalità ai suoi giorni agli arresti domiciliari sparando Musica ad alto volume mentre era in compagnia di due amici. Solo che il rumore e gli schiamazzi provenienti dall’abitazione avevano infastidito pesantemente i vicini che, stanchi di quella situazione, avevano allertato i carabinieri. E così Pietro Genovese è finito di nuovo nei guai. Il giovane di 21 anni, figlio del regista Paolo sotto processo con l'accusa di omicidio stradale per aver investito e ucciso le sedicenni Gaia e Camilla il 22 ... Leggi su ilgiornale

