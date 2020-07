Musica alta ai domiciliari: carabinieri a casa di Pietro Genovese (Di giovedì 16 luglio 2020) 18.30 di sera. Da casa di Pietro Genovese - ai domiciliari per l’accusa di omicidio stradale - proviene Musica ad alto volume. Troppo alto per i vicini, che decidono di chiamare i carabinieri per lamentarsi. Il giovane ospita a casa alcuni amici - come concesso da disposizione del giudice - e viene ripreso dalle forze dell’ordine. Si legge sul Corriere della sera:Arrivati all’ingresso del complesso i militari appurano che la segnalazione è fondata. La Musica è effettivamente ad alto volume, tanto che si riesce ad ascoltarla dall’ingresso della palazzina, in strada. A quel punto citofonano a casa di Genovese. Il giovane li fa accomodare. Non è solo in ... Leggi su huffingtonpost

rrico_e : RT @Lilly5713: Certo che dopo aver investito e ucciso 2 ragazze,il figlio del regista x il dispiacere,ai domiciliari con amici e musica alt… - GraziaB6 : RT @Lilly5713: Certo che dopo aver investito e ucciso 2 ragazze,il figlio del regista x il dispiacere,ai domiciliari con amici e musica alt… - Lilly5713 : Certo che dopo aver investito e ucciso 2 ragazze,il figlio del regista x il dispiacere,ai domiciliari con amici e m… - PaolinaPitty : RT @UnioneSarda: Musica alta e schiamazzi ai domiciliari: #Roma, carabinieri a casa di Pietro #Genovese - UnioneSarda : Musica alta e schiamazzi ai domiciliari: #Roma, carabinieri a casa di Pietro #Genovese -

