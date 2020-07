«Mr Gay Syria», la vita ritrovata della comunità Lgbtq+ fuori dalla Siria in guerra (Di giovedì 16 luglio 2020) Non c’è solo la guerra a spingere le persone a emigrare. In tutto il mondo i diritti Lgbtq+ sono appesi a un filo, offuscati, nascosti, traballanti. Ma lo sono doppiamente quelli di Husein e Mahmoud, i due rifugiati Siriani protagonisti del documentario Mr Gay Syria, la produzione della regista turca Ayse Toprak che segue il racconto parallelo delle loro due vite. In fuga dal conflitto civile in Siria Husein prova a ricostruire la sua esistenza a Istanbul dove decide di prendere parte alla competizione di bellezza Mr Gay Syria. Mahmoud, invece, da Berlino, è l’organizzatore della manifestazione, e attivista per i diritti Lgbtq+. Entrambi impegnati a ricordare che «noi esistiamo», come recita ... Leggi su open.online

OccuWorld : “Mr Gay Syria”, il documentario sui migranti LGBTQI+, giovedi 16 luglio alle 21 in proiezione gratuita sul sito di… - laboescapes : RT @globalistIT: - huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Gay Syria «Mr Gay Syria», la vita ritrovata della comunità Lgbtq+ fuori dalla Siria in guerra Open Il film “Mr Gay Syria” sarà on line, gratis, giovedì 16 luglio

Il film scelto è Mr Gay Syria e racconta la storia di due migranti omosessuali: Husein, giovane richiedente asilo siriano che vive a Istanbul e decide di partecipare alla competizione di Mr Gay Syria, ...

Migranti gay in fuga dalla Siria: online il film sulla loro storia

Tra le ragioni che spingono le persone a migrare ci sono anche l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Uomini e donne omosessuali, bisessuali o transgender lasciano tutto per cercare una vita ...

Il film scelto è Mr Gay Syria e racconta la storia di due migranti omosessuali: Husein, giovane richiedente asilo siriano che vive a Istanbul e decide di partecipare alla competizione di Mr Gay Syria, ...Tra le ragioni che spingono le persone a migrare ci sono anche l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Uomini e donne omosessuali, bisessuali o transgender lasciano tutto per cercare una vita ...