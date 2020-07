MotoGp, Valentino Rossi: "Fondamentale il set-up della moto" (Di giovedì 16 luglio 2020) JEREZ - " Il ritmo non è stato fantastico, quindi domani dobbiamo lavorare sul set-up e migliorare la moto. Ma sono molto felice di essere di nuovo in pista con la mia M1 ". Sono queste le parole di ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : I risultati dopo la prima sessione di test: Marquez ancora davanti, sorpresa Valentino! #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ? VALENTINO ROSSI PARLA DEL SUO FUTURO? 'Non ho ancora firmato con Petronas ma al 99,9% nel 2021 ci sarò' ?? @MotoGP… - SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 rilascia le sue prime dichiarazioni sulla sua situazione contrattuale in vista del 2021 #SkyMotori… - zazoomblog : MotoGp Valentino Rossi: Fondamentale il set-up della moto - #MotoGp #Valentino #Rossi: - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi sarà in #Petronas nella stagione #MotoGP 2021. Ma restano da chiarire alcuni dettagli: il suo st… -