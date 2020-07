MotoGp, Marc Marquez mette le cose in chiaro: “mai posto il mio veto alla Honda sul mio compagno di squadra” (Di giovedì 16 luglio 2020) L’odore della pista, la potenza della sua Honda e la sua immancabile voglia di vincere. Marc Marquez è tornato in sella alla sua Honda dopo il lungo periodo di inattività, sfruttato al massimo per mettersi alle spalle l’ennesima operazione alla spalla. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLo spagnolo adesso è carico per la nuova stagione, che affronterà con il fratello dall’altro lato del box, prima della sua sostituzione con Pol Espargaro: “non ho mai forzato o posto qualche veto sul nome del mio compagno di squadra, rispetto le decisioni della Honda, come ho fatto dopo la situazione particolare di Lorenzo. Credevano che Pol dovesse ... Leggi su sportfair

RSIsport : ???? A Jerez prende il via pure la stagione della #MotoGP, che in Qatar non aveva corso #coronavirus #RSISport - FormulaPassion : #MotoGP: Marc #Marquez benedice il passaggio del fratello Alex in #LCR #Honda #Cecchinello - OA_Sport : MotoGP, le 5 risposte che dovrà darci il GP di Spagna. Si potrà scalfire il dominio di Marc Marquez? - corsedimoto : MOTOGP - #MarcMarquez soddisfatto del feeling fisico e tecnico nella giornata di test #MotoGP a Jerez. E sulle scel… - FormulaPassion : #MotoGP: #Marquez felice di aver ritrovato il feeling perduto con la #Honda -