MotoGp – La confessione di Valentino Rossi: “correre mi è mancato tanto, per questo non mi ritiro” (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo diverse settimane di incertezza, dovuta alla pandemia di Coronavirus che ha messo a serio rischio lo svolgimento della stagione 2020, ma MotoGp è finalmente pronta a tornare in pista con il primo weekend stagionale a Jerez. Valentino Rossi ha regalato subito una grande gioia ai propri fan confessando di aver provato una grande emozioni al ritorno in sella alla sua Yamaha, dopo aver provato grande nostalgia in questi mesi passati lontano da lei. Per questo correrà ancora in MotoGp qualche altra stagione: “restare a casa per un lungo periodo è stata una sensazione molto strana, gareggio da 24-25 anni. È diverso, è strano vivere senza la pressione e l’adrenalina dei weekend di gara. È stato noioso all’inizio perchè eravamo ad un ... Leggi su sportfair

