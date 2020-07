MotoGP, Ezpeleta: “Misure severe, ma avremo un buon campionato mondiale” (Di giovedì 16 luglio 2020) Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha parlato in apertura del weekend del Gran Premio di Spagna a Jerez, primo appuntamento con il Motomondiale 2020. Un’attesa molto lunga a causa del Coronavirus, ma l’ottimismo imperversa nelle parole di Ezpeleta che ha parlato con tutti i piloti in questi giorni: “E’ stato difficile, ma siamo molto felici di essere qui per cominciare la stagione – spiega – Ho chiesto a tutti di essere molto severi con le misure sanitarie, il pericolo è in agguato ma sono convinto che con queste misure potremo avere un buon campionato. E questa è la cosa più importante.” Ezpeleta ha posto grande attenzione sul tema dell’unità di intenti e sulla collaborazione ricevuta: “Sono orgoglioso di tutti, dai ... Leggi su sportface

sportface2016 : #MotoGP #SpanishGP Le parole del Ceo di Dorna #Ezpeleta alla vigilia del primo weekend stagionale - RaiSport : #Ezpeleta: 'Con le misure adottate sarà un buon #Mondiale' ?? - Patrick18667246 : RT @gponedotcom: Carmelo Ezpeleta. 'Mi è mancato il rumore delle moto': Vogliamo usare queste gare quest'anno come un omaggio a tutti color… - gponedotcom : Carmelo Ezpeleta. 'Mi è mancato il rumore delle moto': Vogliamo usare queste gare quest'anno come un omaggio a tutt… - dianatamantini : MOTOGP - Si riparte, anche se con nuove regole e spalti vuoti. L'ipotesi è riempirli con messaggi importanti, ma no… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Ezpeleta EZPELETA, Ceo Dorna: "MotoGP avrà buon campionato" Sportface.it MotoGP, Ezpeleta: “Misure severe, ma avremo un buon campionato mondiale”

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha parlato in apertura del weekend del Gran Premio di Spagna a Jerez, primo appuntamento con il Motomondiale 2020. Un’attesa molto lunga a causa del Coronavirus, ...

MotoGp, a Jerez scatta il Mondiale: Marquez resta il favorito, ma le insidie sono tante

JEREZ - Nelle ultime 7 stagioni di MotoGP, un solo pilota ha interrotto l'egemonia di Marc Marquez: Jorge Lorenzo, nel 2015. Cosa pronostica il maiorchino, alla viglia di questo campionato che cominci ...

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha parlato in apertura del weekend del Gran Premio di Spagna a Jerez, primo appuntamento con il Motomondiale 2020. Un’attesa molto lunga a causa del Coronavirus, ...JEREZ - Nelle ultime 7 stagioni di MotoGP, un solo pilota ha interrotto l'egemonia di Marc Marquez: Jorge Lorenzo, nel 2015. Cosa pronostica il maiorchino, alla viglia di questo campionato che cominci ...