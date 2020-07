MotoGp, Ezpeleta convinto: “Valentino Rossi non continuerà a qualsiasi costo, so come la pensa” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il futuro di Valentino Rossi è il trend topic per eccellenza del paddock di MotoGp, in molti si chiedono quale sarà la scelta del Dottore, ormai quasi convinto a proseguire la sua carriera con il team Petronas. Robert Cianflone/Getty ImagesSulla questione si è soffermato anche Carmelo Ezpeleta che, ai microfoni di Onda Cero, ha ribadito il suo punto di vista sull’avvenire del pesarese: “Valentino continuerà a correre la pRossima stagione, non importa che lo faccia in un team non ufficiale, perché lo scorso anno Quartararo è stato il pilota che più di tutti si è avvicinato a Marquez ad ogni gara e lo ha fatto con la moto che sarà quella che guiderà Rossi. Questa cosa delle moto ufficiali dipende da ... Leggi su sportfair

