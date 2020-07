MotoGp, Crutchlow punge la Honda: “hanno preso un pilota che in sei anni ha conquistato solo un podio” (Di giovedì 16 luglio 2020) Finirà dopo cinque anni l’avventura di Cal Crutchlow con la Honda, il britannico infatti lascerà il suo posto in LCR ad Alex Marquez, che a sua volta farà posto nel team ufficiale a Pol Espargaro. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUna decisione che il rider di Coventry ha accettato, pur senza evitare di lanciare qualche frecciatina all’indirizzo del team e del collega spagnolo: “non sono troppo sorpreso di aver perso il posto, sono stato più sorpreso da chi hanno scelto. Non è mancanza di rispetto, ma la realtà è che se avessero scelto qualcuno come Dovizioso, penso che sarebbe una situazione diversa ed anche le mie sensazioni sarebbero differenti. Ma hanno scelto un pilota che ... Leggi su sportfair

Motorsport_IT : #MotoGP | #Crutchlow: 'Sorpreso non dell'addio, ma della firma di Pol' - FuelUniverseTV : Honda tienta a Crutchlow para unirse al equipo de WorldSBK || - MotoriNews24 : MotoGP, Crutchlow starebbe dialogando con la Ducati - RusinTommaso : @svkrhub un po’ come tifare miller in motogp da ormai due anni dopo 8 anni di rossismo estremo nonostante jack sia… - quadrimeister : RT @gponedotcom: Crutchlow: 'La scelta di Espargarò? Sorpreso, ha fatto solo un podio': 'Se avessero preso Dovizioso sarebbe stato diverso… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Crutchlow MotoGP, Crutchlow: La scelta di Espargarò? Sorpreso, ha fatto solo un podio GPone Crutchlow: "Sorpreso non dell'addio, ma della firma di Pol"

Cal Crutchlow, prossimo all'addio al Team LCR a fine 2020, ha ammesso di essere stato sorpreso dalla decisione della Honda di firmare Pol Espargaro per il 2021. La Honda ha confermato all'inizio di qu ...

Alex Marquez: “In LCR lavorerò senza stare sotto i riflettori”

Alex Márquez ha spiegato a Jerez la sua visione della manovra di Honda, che il prossimo anno lo porterà a passare al team satellite LCR. Assicura di essere motivato e per nulla triste. Il minore dei f ...

Cal Crutchlow, prossimo all'addio al Team LCR a fine 2020, ha ammesso di essere stato sorpreso dalla decisione della Honda di firmare Pol Espargaro per il 2021. La Honda ha confermato all'inizio di qu ...Alex Márquez ha spiegato a Jerez la sua visione della manovra di Honda, che il prossimo anno lo porterà a passare al team satellite LCR. Assicura di essere motivato e per nulla triste. Il minore dei f ...