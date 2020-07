MotoGP, conferenza piloti GP Spagna 2020 oggi giovedì 16 luglio: orario e diretta tv (Di giovedì 16 luglio 2020) Il programma della conferenza stampa del Gran Premio di Spagna, primo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. I sei piloti che parleranno alla stampa dalle ore 17 di giovedì 16 luglio sono Marc Marquez, Maverick Vinales, Alex Rins, Fabio Quartararo, Valentino Rossi e Pol Espargaro. Tutto il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Jerez con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma e i piloti presenti GP Spagna – conferenza ... Leggi su sportface

