MotoGp, Cadalora e i segreti di Valentino Rossi: “vi svelo cosa ho scoperto lavorando insieme a lui” (Di giovedì 16 luglio 2020) Due anni fa hanno lavorato fianco a fianco in Yamaha, una collaborazione proficua sia per Valentino Rossi che per Luca Cadalora, che adesso guarda da lontano i progressi del Dottore. Robert Cianflone/Getty ImagesAlla vigilia di una nuova stagione, l’ex coach del pesarese ha espresso il proprio punto di vista sulla competitività del nove volte campione del mondo, scrivendo per la Gazzetta dello Sport: “a oltre quarant’anni Valentino secondo me sarà ancora competitivo, anche nei test di ieri è rimasto vicino ai primi, ha sofferto è vero nel pomeriggio ma comunque nella lista combinata dei tempi è pur sempre quinto. lavorando insieme ho scoperto un uomo, un pilota determinato, pignolo nel controllare ogni minimo ... Leggi su sportfair

