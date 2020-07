Mosca vuole vincere la rincorsa al vaccino contro il coronavirus

Mosca vuole vincere la (rin)corsa al vaccino contro il coronavirus (Di giovedì 16 luglio 2020) La Federazione Russa potrebbe essere diventata la prima nazione al mondo ad aver completato, con successo, i test clinici di un vaccino anti Covid-19. Elena Smolyarchuk, capo ricercatore presso il Centro Universitario Sechenov di Mosca, ha confermato che i dati hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza del candidato vaccino e che i volontari a cui … Mosca vuole vincere la (rin)corsa al vaccino contro il coronavirus InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Mosca vuole A Mosca l'opposizione in piazza contro Putin che vuole rendere eterno il suo potere Euronews Italiano Burioni: 'In Italia dibattito sul coronavirus come le bombe di Mosca, ecco i primi dati di un vaccino USA'

Mentre in Italia il dibattito pseudoscientifico sul coronavirus mi ricorda molto le “bombe del calciomercato” del compianto Maurizio Mosca, la scienza prosegue ...

PREIONI E MOSCA (LEGA SALVINI PIEMONTE)

Anche grazie al voto unanime del gruppo della Lega, l’aula di Palazzo Lascaris ha approvato, lunedì 14 luglio, la proposta di legge per istituire in forma telematica l’elenco regionale degli operatori ...

