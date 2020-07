Morto Eugenio Scarpellini, il vescovo era positivo al Covid (Di giovedì 16 luglio 2020) Muore all’età di 66 anni monsignor Eugenio Scarpellini, vescovo italiano in missione in Bolivia, che era positivo al coronavirus All’età di 66 anni è Morto monsignor Eugenio Scarpellini. Bergamasco di origine, è il primo vescovo italiano a morire per il coronavirus. L’uomo, comunque, è deceduto in Bolivia dov’era in missione. Ricoverato in un ospedale di … L'articolo Morto Eugenio Scarpellini, il vescovo era positivo al Covid proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

