Montacchiello (Pi): operaio muore incastrato in un macchinario (Di giovedì 16 luglio 2020) Durante le operazioni di soccorso il Medico del 118 ne constatava il decesso. Sul posto anche ASL e Polizia di stato per i rilievi del caso. L'area risulta al momento sotto sequestro Leggi su firenzepost

