Moderate perdite a Wall Street (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.212 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,9%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,60%. Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+0,78%) e materiali (+0,60%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-0,99%), informatica (-0,92%) e beni di consumo secondari (-0,56%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+2,22%), Travelers Company (+1,34%), Home Depot (+0,87%) e DOW (+0,60%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing, che ottiene -2,71%. Soffre ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Moderate perdite Moderate perdite a Wall Street Teleborsa Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli del ...

Coronavirus: Moody's, molte banche in Italia, Spagna e Germania opereranno in perdita

"In Italia e in Germania, cosi come in Brasile e Messico - recita il comunicato - una proporzione moderata di banche potrebbe soffrire un'erosione del capitale superiore ai 100 punti base". Molte ...

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli del ..."In Italia e in Germania, cosi come in Brasile e Messico - recita il comunicato - una proporzione moderata di banche potrebbe soffrire un'erosione del capitale superiore ai 100 punti base". Molte ...