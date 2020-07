Missioni militari: ok della Camera, ma il governo si spacca ancora sulla Libia. Orfini: «Lì succedono barbarie» (Di giovedì 16 luglio 2020) Al Senato, una settimana fa, era andata bene al governo. C’erano voluti i voti del centrodestra per evitare sorprese. Ma la votazione a Palazzo Madama aveva messo in chiaro che, nell’ambito delle Missioni internazionali, vecchie e nuove, il nodo del rifinanziamento alla guardia costiera libica resta, e causa dissensi trasversali in seno alla maggioranza. sulla proroga delle operazioni in Libia si erano espressi a favore 260 senatori, compresi quelli delle opposizioni. Senza questi il governo non sarebbe andato oltre i 142 voti, ben al di sotto della soglia di sicurezza a 161. Oggi ad esprimersi sul rinnovo delle Missioni internazionali è stata la Camera e, anche qui, sono emerse le distanze interne all’esecutivo. Il voto ... Leggi su open.online

Le missioni militari italiane tra nuovi impegni e ritiro dall'Afghanistan

