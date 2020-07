Ministro Salute Spagna: “La situazione preoccupa ma Barcellona-Napoli non è in pericolo” (Di giovedì 16 luglio 2020) In un’intervista a El Partidazo de la Copa, il Ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha assicurato che, per il momento, Barcellona-Napoli di Champions prevista l’8 agosto non è in pericolo. Nonostante il notevole aumento dei contagi in Catalogna. “La situazione è preoccupante, ma la partita, che è a porte chiuse, non è in pericolo”. Illa si è detto preoccupato per ciò che potrebbe accadere con il comportamento di alcuni tifosi per la celebrazione del titolo della Liga, questa settimana. “È normale che i tifosi di chiunque vinca la Liga vogliano celebrarla, ma siamo in una situazione epidemiologica con un virus che abbiamo controllato con grande sforzo, ma che ... Leggi su ilnapolista

matteosalvinimi : Prolungare lo “stato di emergenza” fino a fine anno??? Una follia. Alle 18.30 lo dirò qui in Senato al ministro del… - il_piccolo : #Coronavirus Serbia, Montenegro e Kosovo nella lista 'a rischio': stop a tutti i collegamenti aerei e terrestri. L'… - MinisteroSalute : I medici di famiglia della @FimmgNazionale raccomandano l'uso dell'app #Immuni. Chiariranno ai pazienti ogni dubbio… - napolista : Ministro Salute Spagna: “La situazione preoccupa ma Barcellona-Napoli non è in pericolo” Illa si è detto invece pre… - vegan_manu : RT @LAVonlus: ??#COVID19: la Sagra degli Osei di Sacile (PN) come un 'wet market' italiano! Chiediamo al Ministro della Salute @robersperan… -