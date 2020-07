Milan macchina da gol: mai così bene da 11 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Ci hanno preso gusto, tutti. Dimenticatevi il Milan anemico di inizio stagione, quello che faticava tantissimo a segnare prima dell'arrivo di Ibra e che poi, con lo svedese, ha trovato qualche piccola ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : La forza tranquilla del suo allenatore, la mentalità di Ibra, il mercato di Maldini. Il #Milan post lockdown è una… - sportli26181512 : Il Milan è diventato una macchina da gol: mai così bene negli ultimi 11 anni: Il Milan è diventato una macchina da… - Gazzetta_it : Il Milan è una macchina da gol: mai così bene da 11 anni - not_Jaywilliams : @RMcM86 @asesraffa @zynedo Condivido, anche perché quel Napoli nel suo piccolo era una macchina quasi perfetta. Que… - ___Mic_____ : @AAlciato @HCE__ Subito la macchina del fango per destabilizzare il milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan macchina

La Gazzetta dello Sport

IL FOCUS ROMA Come il Milan del Gre-No-Li, datato 1951. L’Atalanta, ormai da ribattezzare “Atatanta”, fa sfaceli. Unica tornata dal lockdown come prima se non addirittura meglio. Il 6-2 al Brescia fa ...Siamo tutti un po' allenatori, convinti che la nostra opinione su questa o quella squadra, questo o quel giocatore possa davvero valere qualcosa. E un po' è anche vero. Ma c'è una cosa che (anche) nel ...