Milan Kessié, l’ivoriano è ritornato: terzo gol di fila (Di giovedì 16 luglio 2020) Milan Kessié, l’ivoriano è ritornato: terzo gol di fila per il centrocampista rossonero. E Pioli svela «All’inizio non ci capivamo» È un Kessiè diverso, totalmente scatenato rispetto ad inizio stagione, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I tre in indizi – si legge sulla rosea – e quel missile fanno davvero una prova: Franck è diventato grande. Il super gol messo a segno ieri è il terzo di fila dopo quelli a Juventus e Napoli. E Pioli svela un curioso retroscena: «All’inizio non ci capivamo, ora è un giocatore top». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

