Milan, Kessie: «Il mio addio? Qui sto bene. Al Parma il gol più bello della mia carriera» (Di giovedì 16 luglio 2020) Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato del suo futuro e dei suoi obiettivi con la maglia rossonera Franck Kessie, centrocampista del Milan, in una intervista a Sky Sport ha parlato del suo futuro e dei suoi obiettivi con la maglia rossonera. FUTURO – «I giornalisti dicevano che sarei potuto partire, ma né io né la società avevamo questa volontà. Io rimarrò al Milan fino alla fine del mio contratto perché sto molto bene. Ho trascorso molto tempo in rossonero e ora sono diventato un calciatore che deve dare l’esempio». Parma – «Contro il Parma ho segnato il gol più bello della mia ... Leggi su calcionews24

