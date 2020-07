Milan, Kessie: “Abbiamo un obiettivo da raggiungere. Calhanoglu? È tornato quello di Leverkusen” (Di giovedì 16 luglio 2020) "Abbiamo vinto contro grandi squadre perché anche noi lo siamo. Dobbiamo rimanere in questo momento di forma fino alla fine”.Questo è quanto detto dal centrocampista del Milan, Franck Kessie, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport. Sulla scalata in classifica e il quinto posto afferma: "Tutto è possibile, dobbiamo fare punti e lottare fino alla fine. Chi entra in campo dalla panchina va a duemila, ancora di più di chi ha sostituito".Calhanoglu E IBRAHIMOVIC - "Io sto bene con tutti, con la squadra, nello spogliatoio scherzo con tutti. Sono felice per Calhanoglu, sta facendo molto bene, come ai tempi in Germania. Ibra è un grande, aiuta la squadra". Parla anche delle voci dell’estate scorsa che dicevano che sarebbe potuto andare via dal club rossonero ... Leggi su mediagol

