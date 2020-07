Milan, dalla Francia sicuri: trovato l'accordo con un promettente difensore transalpino. I dettagli (Di giovedì 16 luglio 2020) Non solo Kalulu per il Milan. dalla Francia, infatti, sono sicuri: i rossoneri hanno l'accordo con gli agenti di un altro giovane difensore transalpino. AS Saint-Etienne v Paris Saint-Germain - Ligue 1 Ieri sera, il Milan ha portato a casa altri tre punti, importanti per la corsa verso la qualificazione all'Europa League. Una vittoria, quella contro il Parma, arrivata anche grazie all'ennesima buona prestazione dei due centrali di difesa, Kjaer e Romagnoli. Tuttavia, fatta eccezione per questi... Leggi su 90min

