Meteo ROMA: sole prevalente, ma estate su toni un po' bassi (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà resistere il bel tempo, con temperature che rimarranno ancora sotto i 30 gradi. Il caldo resterà assente sino al weekend, poi potrebbe tornare. Giovedì 16: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Sabato 18: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 3500 ... Leggi su meteogiornale

