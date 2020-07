Meteo per domani, venerdì 17. Schiaffo all’estate, con NUBIFRAGI e GRANDINE (Di giovedì 16 luglio 2020) Sale alla ribalta l’instabilità, a precedere l’ingresso di un vigoroso fronte temporalesco che porterà un forte peggioramento. In questa fase l’Italia non gode più della protezione dell’anticiclone e le conseguenze sono evidenti, in quello che è un quadro Meteo tutt’altro che estivo. L’arretramento ad ovest dell’anticiclone lascia completamente spalancata la porta spalancata all’irruzione di un impulso perturbato più organizzato, coadiuvato dalla discesa di ulteriore aria fresca nordica. La situazione Meteo andrà a degenerare, con un’ondata temporalesca che dilagherà su gran parte d’Italia. Questo guasto Meteo andrà a sancire l’ulteriore sofferenza di un’estate che sta faticando, non poco. La ... Leggi su meteogiornale

