Meteo NAPOLI: soleggiato e clima gradevole. Niente caldo (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI si manterrà soleggiato per tutta la seconda parte di settimana, con temperature che faticheranno a raggiungere i 30 gradi, in virtù dell'afflusso di correnti fresche. Giovedì 16: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Venerdì 17: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Sabato 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Sud-Est 7 Km/h, ... Leggi su meteogiornale

RILEGGI LIVE - Bologna-Napoli 1-1 (7' Manolas, 81' Barrow): parità al Dall'Ara!

95' - Finisce 1-1 tra Bologna e Napoli! 94' - Mertens calcia da sinistra, palla a lato, sull'esterno della rete. Intanto crampi per Barrow che è stremato. Gara ormai in archivio. 93' - TRAVERSA CLAMOR ...

Brutto pareggio! Gattuso non sarà contento...

Gattuso non sarà contento ne del risultato ma soprattutto della prestazione. Una prestazione scialba soprattutto nella ripresa, dove gli azzurri sono sembrati un po’ svagati e poco concentrati mentalm ...

