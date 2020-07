METEO 7 Giorni: TEMPORALI, poi anticiclone. ESTATE in crisi, fino a quando? (Di giovedì 16 luglio 2020) METEO SINO AL 22 LUGLIO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’instabilità è già salita in cattedra, con TEMPORALI che sono spuntati come funghi mercoledì pomeriggio non solo al Nord, ma anche su parte del Centro-Sud. In questa fase l’Italia non gode più della protezione dell’anticiclone e le conseguenze sono evidenti, in quello che è un quadro METEO tutt’altro che estivo. Ora la situazione METEO è destinata ulteriormente a degenerare, in quanto l’arretramento ad ovest dell’anticiclone lascia completamente la porta spalancata verso la discesa di un impulso perturbato più organizzato, coadiuvato dalla discesa di ulteriore aria fresca nordica. Ci sarà così un’imminente ondata ... Leggi su meteogiornale

