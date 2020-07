METEO 7 Giorni: altri TEMPORALI, poi ….. ESTATE in crisi di nuovo (Di giovedì 16 luglio 2020) METEO SINO AL 22 LUGLIO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’instabilità è già salita in cattedra, con TEMPORALI che sono spuntati come funghi mercoledì pomeriggio non solo al Nord, ma anche su parte del Centro-Sud. In questa fase l’Italia non gode più della protezione dell’anticiclone e le conseguenze sono evidenti, in quello che è un quadro METEO tutt’altro che estivo. Ora la situazione METEO è destinata ulteriormente a degenerare, in quanto l’arretramento ad ovest dell’anticiclone lascia completamente la porta spalancata verso la discesa di un impulso perturbato più organizzato, coadiuvato dalla discesa di ulteriore aria fresca nordica. Ci sarà così un’imminente ondata temporalesca, che va a sancire ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : METEO Giorni Meteo: fino a Venerdì TEMPERATURE Fiacche e arriva pure un VORTICE TEMPORALESCO. Ecco DOVE e QUANDO iLMeteo.it Cinque mesi alle Canarie, coppia di elbani bloccata dal Covid sull’oceano

Enzo e la moglie Fiorella sono rientrati dopo una lunga assenza: «Dovevamo fare una vacanza di 15 giorni, ma il virus ci ha cambiato i piani» PORTOFERRAIO. Alla fine, l’ex dirigente scolastico dell’is ...

Il decreto Rilancio è legge. Conte: “Questo è il tempo delle decisioni, ora tocca a Bruxelles”

Con il via libera definitivo del Senato, il decreto Rilancio diventa legge. Il governo aveva posto la fiducia: i voti favorevoli sono stati 159, quelli contrari 121. Non c'è stato alcun astenuto. Sono ...

