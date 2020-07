Messina: 30 migranti scappano da centro accoglienza e feriscono finanziere (Di giovedì 16 luglio 2020) Trenta migranti sono fuggiti ieri sera, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, dal centro di accoglienza di Bisconte a Messina. Nel centro di prima accoglienza c'è stata una rivolta e un finanziere è rimasto ferito ad una gamba dopo un lancio di oggetti Leggi su firenzepost

