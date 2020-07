Mercato auto in Europa, male le immatricolazioni a giugno: -24,1% (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Mercato europeo dell'auto, che include l'area Ue, più il Regno Unito e i Paesi Efta, registra a giugno un nuovo forte calo. E' quanto emerge dai dati diffusi da Acea. A giugno mostra una flessione ... Leggi su tgcom24.mediaset

NewsMondo1 : Mercato auto, ancora dati negativi: a giugno -24% - ANSA_Motori : Mercato dell'auto in Europa ancora in calo, a giugno -24% #ANSAmotori - teletext_ch_it : Auto, mercato europeo sempre in crisi - pompiero2002 : RT @MediasetTgcom24: Mercato auto in Europa, male le immatricolazioni a giugno: -24,1% #auto - davidecomunello : RT @quattroruote: #Mercato #auto europeo, a giugno immatricolazioni in calo del 24,1%: gli effetti del #coronavirus continuano a farsi sent… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato auto Mercato auto usate - dopo il lockdown arriva la ripresa Maria Luisa Saponara Mercato dell'auto in Europa ancora in calo, a giugno -24%

E' ancora in calo il mercato europeo dell'auto. A giugno in Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) - secondo i dati dell'Acea, l'associazioni dei costruttori europei - sono state immatricolate ...

Auto, mercato europeo ancora in forte calo a giugno: -24,1%

MILANO - Il mercato europeo dell'auto continua a soffrire le difficoltà legate al Covid, alle chiusure e alla crisi economica scatenata dalla pandemia. Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei cos ...

E' ancora in calo il mercato europeo dell'auto. A giugno in Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) - secondo i dati dell'Acea, l'associazioni dei costruttori europei - sono state immatricolate ...MILANO - Il mercato europeo dell'auto continua a soffrire le difficoltà legate al Covid, alle chiusure e alla crisi economica scatenata dalla pandemia. Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei cos ...