“Me lo ha chiesto l’azienda”. Federica Sciarelli, la decisione definitiva della Rai su Chi l’ha Visto (Di giovedì 16 luglio 2020) Federica Sciarelli sta per abbandonare Chi l’ha Visto? Dopo 16 lunghi anni alla conduzione del programma cult Chi l’ha Visto in onda su Rai Tre, delle voci vorrebbero la presentatrice prossima all’abbandono ed in procinto di dedicare la ropria carriera agli approfondimenti politici. La Sciarelli ha precisato la sua posizione in merito alla faccenda in un’intervista a La Stampa, rivelando la pura e semplice verità: “Avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere ed ho accettato”. Dunque, mamma Rai ha convinto Federica Sciarelli a non abbandonare il programma che l’ha resa grande, nonostante la conduttrice fosse sembrata quasi pienamente ... Leggi su caffeinamagazine

defrogging : RT @sempiternicalli: ho letteralmente scritto che non sono in grado di sostenere il tolc a casa e ho chiesto cos'hanno intenzione di fare p… - sempiternicalli : ho letteralmente scritto che non sono in grado di sostenere il tolc a casa e ho chiesto cos'hanno intenzione di far… - Maxim22170 : @OpheliaNym A me non è stato chiesto nulla di tutto ciò. A parte la febbre, nessun dato. - budinerd : Entra collega. Io:'ha chiamato geom. Tizio, ha chiesto il DWG del pdf che gli abbiamo mandato ieri' Collega:'ah sì… - Necerit : @ubikurbs @angy_cocco Me lo sono chiesto anche io. C’era bisogno di ricomprare i banchi? Mi preoccupano perché se f… -

Ultime Notizie dalla rete : “Me chiesto Intimidazioni ai veterinari, approvato Ddl per pene più dure e maggiore attenzione Il Salvagente