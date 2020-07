Marvel vs. DC: "I film incassano, ma il cinema è ben altro" dicono Di Giandomenico e Landini (Di giovedì 16 luglio 2020) Si è parlato di Marvel e DC all'Ultrapop Festival insieme a Carmine Di Giandomenico e Stefano Landini: da Daredevil a Watchmen ma anche Iron Man e Spider-Man. Si è parlato di Marvel e DC all'Ultrapop Festival insieme a Carmine Di Giandomenico e Stefano Landini, ospiti del panel moderato da Giuseppe Grossi e Giovanni "Zeth Castle" Zaccaria sul canale Twitch di Movieplayer. Due nomi di un certo peso, poiché hanno sfondato anche oltreoceano: Di Giandomenico ha lavorato a personaggi come Magneto, Flash e Batgirl (quest'ultimo con qualche problema di censura), e ha ideato graficamente Spider-Man Noir ("Che facesse parte del film animato l'ho scoperto al cinema, con mia figlia"), mentre ... Leggi su movieplayer

aidenmvntenegro : per il mio compleanno ylenia deve assolutamente vedere un film marvel con me, da un anno che glielo dico e non vuole mai ?? - _joes__ : RT @giukth_: SE FATE I MEME CON I FILM DELLA MARVEL IO VOLOOO - miss_right_army : RT @giukth_: SE FATE I MEME CON I FILM DELLA MARVEL IO VOLOOO - _giada04_ : RT @giukth_: SE FATE I MEME CON I FILM DELLA MARVEL IO VOLOOO - milly_jk_ : RT @giukth_: SE FATE I MEME CON I FILM DELLA MARVEL IO VOLOOO -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel film Per Tessa Thompson i nuovi film Marvel saranno più inclusivi Lega Nerd “The Old Guard”, Charlize Theron rivela perché non ha mai recitato in film della Marvel

Charlize Theron è la protagonista indiscussa del nuovo film Netflix “The old Guard”, ma tutti si chiedono come mai non abbia mai recitato per la Marvel. “The Old Guard”: Charlize Theron è la protagoni ...

Marvel vs. DC: "I film incassano, ma il cinema è ben altro" dicono Di Giandomenico e Landini

Si è parlato di Marvel e DC all'Ultrapop Festival insieme a Carmine Di Giandomenico e Stefano Landini: da Daredevil a Watchmen ma anche Iron Man e Spider-Man.

Charlize Theron è la protagonista indiscussa del nuovo film Netflix “The old Guard”, ma tutti si chiedono come mai non abbia mai recitato per la Marvel. “The Old Guard”: Charlize Theron è la protagoni ...Si è parlato di Marvel e DC all'Ultrapop Festival insieme a Carmine Di Giandomenico e Stefano Landini: da Daredevil a Watchmen ma anche Iron Man e Spider-Man.