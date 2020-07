Martina Franca: 21enne segregata in casa col figlio neonato e maltrattata, arrestato 27enne Accusa: violenze reiterate (Di giovedì 16 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel primo pomeriggio di ieri una 21enne di Martina Franca, in preda al panico, ha chiamato il numero di pronto intervento “112” per segnalare che il compagno 27enne, dopo averla picchiata, l’aveva segregata in casa con il figlio appena nato. Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, impegnata in un servizio di controllo del territorio, veniva inviata sul posto . Al loro arrivo i militari constatavano che la donna effettivamente si trovava in casa senza la possibilità di uscire, in quanto il compagno si era allontanato portando con sé le chiavi dell’abitazione. I militari, con gli attrezzi ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Martina Franca Martina Franca, maltratta compagna e la chiude in casa col figlio appena nato: arrestato La Gazzetta del Mezzogiorno Martina Franca, maltratta compagna e la chiude in casa col figlio appena nato: arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri una 21enne di Martina Franca (Ta), in preda al panico, ha chiamato il numero di pronto intervento 112 per segnalare che il compagno 27enne, dopo averla picchiata, l’aveva ...

Matteo Salvini, da domani tre giorni in Salento per la campagna elettorale

Sono previste quattro manifestazioni pubbliche Venerdì alle 20.30 a Martina Franca; Sabato alle 19.30 a Gallipoli; Domenica alle 11.00 a Ceglie Messapica e alle 15.30 a Fasano. “La Lega è il primo ...

Nel primo pomeriggio di ieri una 21enne di Martina Franca (Ta), in preda al panico, ha chiamato il numero di pronto intervento 112 per segnalare che il compagno 27enne, dopo averla picchiata, l’aveva ...Sono previste quattro manifestazioni pubbliche Venerdì alle 20.30 a Martina Franca; Sabato alle 19.30 a Gallipoli; Domenica alle 11.00 a Ceglie Messapica e alle 15.30 a Fasano. “La Lega è il primo ...