Mario Cerciello Rega, le sue ultime parole ascoltate in aula: il suocero sviene (Di giovedì 16 luglio 2020) L’ultima udienza del processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega ha sconvolto tutti coloro che erano presenti ad assistere. In aula è stato infatti ascoltato l’audio della chiamata al 118 che Andrea Varriale, collega di Mario Cerciello Rega, aveva fatto dopo che i due erano stati aggrediti a coltellate ds Finnegan Lee Elder e Natale Gabriel Hjorth. La voce sofferente di Mario Cerciello Rega ha provocato forti reazioni in aula, tra cui lo svenimento del suocero del ragazzo. La voce di Mario in aula, il suocero sviene Sono stati momenti molto difficili: nessuno aveva, fino a quel ... Leggi su thesocialpost

