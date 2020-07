Maria De Filippi pigliatutto. Palinsesti Rai, la clamorosa sorpresa: quale serata le hanno affidato (Di giovedì 16 luglio 2020) Squadra che vince non si cambia. La Rai ha ufficializzato i Palinsesti per la prossima stagione televisiva ed è tutto esattamente come previsto: la rete ammiraglia rischia poco o nulla e conferma tutti i big al loro posto. E così Amadeus sarà alla conduzione dei Soliti ignoti e del Festival di Sanremo, Carlo Conti a Tale e quale show, Milly Carlucci a Ballando con le stelle e ovviamente Mara Venier a Domenica In. L'unica novità grossa annunciata dalla Rai è la clamorosa presenza di Maria De Filippi, che sarà regina per una sera. Più precisamente in quella del 25 novembre: la conduttrice di Mediaset sarà su Rai1 per condurre con Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia un evento di musica e intrattenimento dedicato alla giornata internazionale contro la ... Leggi su liberoquotidiano

