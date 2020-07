Mara Venier “sono ancora qua”: pronto il ‘trono’ per la regina (Di giovedì 16 luglio 2020) L’amata conduttrice di ‘Domenica In’, Mara Venier, attraverso una storia postata su Instagram, fa impazzire i fan: il noto brano di Vasco Rossi accompagna la grande notizia Mara Venier (fonte foto: GettyImages)La ‘Zia‘ più famosa d’Italia, l’amata e famosa conduttrice di Domenica In, Mara Venier, continua a tener compagnia a tutti i suoi tanti fan e follower su Instagram: in questo caso arriva, tra le stories, una conferma che fa felice il suo folto e numeroso pubblico, accompagnata da una canzone particolarmente adeguata al caso. Dopo aver ricevuto, di recente, una visita molto gradita, con tanto di “anello di fidanzamento“, ecco che Mara in questa occasione interviene su una vicenda che ... Leggi su chenews

bbbbbeatriceeee : @DomaniLuminosi con casa di mara venier intendi l'attico che ha a roma? perché la vista che ha da quel posto ?? - DomaniLuminosi : Case a cui penso spesso: - casa di Florence Welch - casa di Dakota Johnson - casa di Mara Venier - infoitcultura : Mara Venier snobbata da Coletta e Salini. Palinsesti Rai, il 'trattamento' riservato alla signora di Domenica In - infoitcultura : Mara Venier irriconoscibile, ecco lo scatto incredibile [FOTO] - infoitcultura : Palinsesti Rai, la gaffe su Mara Venier del direttore di rete -