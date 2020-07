Mara Venier irriconoscibile, ecco lo scatto incredibile [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Tra le conduttrici più amate della televisione italiana è giusto menzionare Mara Venier. Da qualche anno, la simpaticissima presentatrice è tornata al timone di Domenica In su Rai 1. Le ultime FOTO pubblicate dalla stessa sui social network ne risaltano la bellezza giunonica ed evergreen. Una conduttrice poliedrica Veneta di nascita e romana di adozione, … L'articolo Mara Venier irriconoscibile, ecco lo scatto incredibile FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

veracegossip : Tornano le signore della televisione italiana @mara_venier con la sua @domenicainrai e @antoclerici cleric I con… - Elygabrysabry1 : RT @TvTalk_Rai: Confermata la Domenica In di Mara Venier su Rai1 #tvtalk #PalinsestiRai - foggylady : @sirgolly Non ho citato Milly perché la so già impegnata ad organizzare 'Ballando'. Giustissimo citare Antonella Clerici e pure Mara Venier. - codeghino10 : RT @tempoweb: ?? Clamoroso ai #PalinsestiRai Bomba #MariaDeFilippi, silurata la #Cuccarini. Poi la gaffe con #MaraVenier TUTTI I PROGRAMMI… - TiralongoJenni1 : RT @giabi_: voglio Najwa da Mara Venier solo per sentirla chiamare AMORE DELLA ZIAAAA, e lei più o meno così: #Najwaitaliateama https://t.c… -