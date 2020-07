Manuela Arcuri pronta a tornare sul set: “Lavorano sempre gli stessi, certe fiction mi hanno catalogata” (Di giovedì 16 luglio 2020) Manuela Arcuri è pronta a tornare sul set per quella che definisce la sua “seconda fase lavorativa“. In un’intervista al settimanale Chi, l’attrice ha raccontato come, dopo la lunga pausa che si è presa in questi anni per dedicarsi al figlio Mattia, avuto dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco, ora abbia voglia di tornare a recitare. Sono passati ormai sei anni da quando è stata protagonista di fiction di successo come “Il peccato e la vergogna”, “Pupetta” e “Carbinieri” e, fatta eccezione per un’incursione a “Ballando con le Stelle” l’anno scorso, è dal 2014 che manca dal piccolo schermo. Non è facile però tornare in pista: “Nel mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Manuela Arcuri pronta a tornare sul set: “Lavorano sempre gli stessi, certe fiction mi hanno catalogata” - Noovyis : (Manuela Arcuri pronta a tornare sul set: “Lavorano sempre gli stessi, certe fiction mi hanno catalogata”) Playhit… - blogtivvu : Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip o Tale e Quale Show? L’attrice verso la svolta televisiva ??? ???? Il resto te… - blogtivvu : Manuela Arcuri: Grande Fratello Vip o Tale e Quale Show? La scelta - TonyTweet17 : RAGA AIUTO HO UN VUOTO! qual è quel film italiano su un gruppo di centraliniste degli anni 50/60, tipo con Sabrina… -