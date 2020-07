Manchester United, Pogba verso il rinnovo: i dettagli (Di giovedì 16 luglio 2020) Paul Pogba è sempre più vicino al rinnovo con il Manchester United: il Real Madrid si allontana. Il contratto scade con nel 2021 Paul Pogba rimarrà al Manchester United. Secondo il The Sun il centrocampista francese, nel mirino del Real Madrid e più volte associato a una partenza da Manchester, è a un passo dal firmare un nuovo contratto di cinque anni con lo United. I miglioramenti dei Red Devils in questa stagione e la crescita delle ambizioni della squadra di Ole Gunnar Solskjaer hanno fatto cambiare idea a Pogba, ora pronto a restare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Paul Pogba è sempre più vicino al rinnovo con il Manchester United: il Real Madrid si allontana. Il contratto scade con nel 2021 Paul Pogba rimarrà al Manchester United. Secondo il The Sun il centroca ...