Manchester City, presentata la nuova maglia a mosaico (Di giovedì 16 luglio 2020) Attraverso una presentazione sui propri canali ufficiali, il Manchester City ha presentato la nuova divisa da gioco insieme a Puma. Classico sponsor Etihad e una struttura a mosaico bianca e azzurra che segue la linea dell’azienda tedesca ripercorrendo le opere della città. From the City, by the City, for the City. Our @pumafootball 2020/21 Home Kit Shop now: https://t.co/TenzWo9Hnc #ThisIsOurCity pic.twitter.com/NojpfkXYR9 — Manchester City (@ManCity) July 16, 2020 Foto: profilo twitter City L'articolo Manchester City, presentata la nuova maglia a mosaico ... Leggi su alfredopedulla

