Manchester City, Pogba sarebbe vicino ad un rinnovo contrattuale di cinque anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Paul Pogba potrebbe essere vicino ad un nuovo contratto di cinque anni con il Manchester City. Secondo quanto riportato dal Sun, il centrocampista dei Red Devils, più volte accostato a Juventus e Real Madrid, potrebbe firmare il rinnovo, allontanando definitivamente ogni speranza bianconera di avere il Polpo in squadra. Le ultime prestazioni del club inglese e gli ottimi rapporti con i compagni avrebbero portato Pogba ad una decisione conservativa, prolungando il contratto attuale. In particolare, secondo il tabloid britannico, nella scelta del francese sarebbero stati fondamentali il lavoro di Solskjaer, che lo ha recuperato fisicamente e mentalmente dopo il brutto infortunio alla caviglia, ma soprattutto il ... Leggi su sportface

