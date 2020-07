Manchester City, il Tas “sblocca” il mercato: nel mirino Alaba, Koulibaly e anche Lautaro (Di giovedì 16 luglio 2020) Una delle principali notizie di questi giorni è stata senza dubbio la sentenza del Tas di Losanna, che ha riammesso il Manchester City nelle competizioni europee nonostante le violazioni del fairplay finanziario. Un cambiamento che sembra destinato a portare grandi novità anche a livello di calciomercato: i Citizens infatti erano rimasti nell’ombra in attesa di novità sul proprio futuro, ma adesso sono nuovamente pronti ad un’importante campagna acquisti. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, Pep Guardiola vorrebbe portare in Inghilterra Kalidou Koulibaly. Il City avrebbe già pronta un’offerta da oltre 70 milioni di euro per il Napoli, una cifra non lontanissima dagli 80 milioni di sterline inizialmente richiesti dal ... Leggi su sportface

