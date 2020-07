Maltempo Sicilia, il Sindaco di Palermo: “Chiedo scusa a tutti i palermitani” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Chiedo scusa a tutti i palermitani”. Lo ha detto il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, incontrando i giornalisti a Palazzo delle Aquile dopo il violento nubifragio di ieri sulla città. Alla domanda dei giornalisti su chi pagherà i danni alle auto, Orlando dice: “Occorre un accertamento di responsabilità. Vogliamo garantire ristoro ai cittadini. Provo rammarico e disagio per quanto accaduto ieri a Palermo. Sono caduti 117 mm in mezz’ora, non accadeva da tanti anni”. Lo ha detto il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo il violento nubifragio di ieri. “Non c’è stata allerta meteo – dice Orlando- non c’è stata alcuna comunicazione dalla Protezione civile“. E ... Leggi su meteoweb.eu

