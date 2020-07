Maltempo Palermo, dopo la tragedia dell’alluvione anche il dramma dei rifiuti (Di giovedì 16 luglio 2020) Numerosi disagi si stanno verificando a Palermo nella raccolta dei rifiuti. A causa del nubifragio che ieri ha colpito la città e dei conseguenti problemi di viabilità, in queste ore si stanno registrando ritardi soprattutto nelle vie al di sopra della circonvallazione. “La viabilità compromessa sta rendendo anche estremamente difficoltoso per i compattatori raggiungere, in entrambe le direzioni, i percorsi tra l’impianto di Bellolampo e la città – spiega la Rap, l’azienda di igiene ambientale cittadina – con rallentamenti nell’effettuare il previsto scarico di fine turno compromettendo, conseguentemente, l’efficienza della raccolta del turno successivo”. A ciò si aggiunge la necessità del riposizionamento di alcuni cassonetti, campane e ... Leggi su meteoweb.eu

