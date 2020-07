Maltempo: Palermo, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco nelle abitazioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - Sono centinaia, da ieri pomeriggio all'alba di oggi, gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco di Palermo dopo il violento nubifragio che ha colpito la città. Numerose le abitazioni a piano terra e i garage allagati, con auto distrutte e mobili rovinati. Impegnate tutte le squadre dei pompieri di Palermo. Evacuate anche alcune palazzine perché le crepe impediscono la chiusura delle porte. Intanto continua l'attività delle idrovore nei sottopassi dove ci sono ancora decine di auto impantanante nel fango, ma finora, come anticipato dall'Adnkronos, non risultano vittime né dispersi. Leggi su liberoquotidiano

