Maltempo, Comune di Palermo chiede lo stato di calamità naturale (Di giovedì 16 luglio 2020) PALERMO – Dopo il nubifragio di ieri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha comunicato poco fa in prefettura la richiesta, inoltrata ai governi regionale e nazionale, dello stato di calamita’ naturale “anche al fine di attivare strumenti veloci e snelli per il risarcimento dei danni ai privati e per affrontare l’emergenza”. Orlando ha preannunciato la richiesta ai ministri dell’Ambiente e del Mezzogiorno con i quali ha avuto stamattina due distinti colloqui, ricevendo assicurazioni sulla “massima attenzione e disponibilita’ del governo nazionale per sostenere quanto sara’ fatto a Palermo dal Comune e da tutte le istituzioni coinvolte”. Leggi su dire

L'Amat curerà in collaborazione con la polizia municipale la rimozione gratuita delle auto danneggiate dal maltempo e il loro deposito in un ... andranno inviate all'email crto@comune.palermo.it con ...

Nello specifico è stato deciso che: – Amat curerà in collaborazione con la Polizia Municipale la rimozione gratuita delle auto danneggiate dal maltempo e il loro deposito ... andranno inviate ...

L'Amat curerà in collaborazione con la polizia municipale la rimozione gratuita delle auto danneggiate dal maltempo e il loro deposito in un ... andranno inviate all’email crto@comune.palermo.it con ...Nello specifico è stato deciso che: – Amat curerà in collaborazione con la Polizia Municipale la rimozione gratuita delle auto danneggiate dal maltempo e il loro deposito ... andranno inviate ...