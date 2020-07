Maltempo, bomba d’acqua su Palermo: “Indispensabile accelerare l’iter realizzativo delle opere pubbliche” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Il drammatico evento meteo abbattutosi su Palermo con oltre un metro di pioggia in un paio di ore e contro la cui violenza nulla è possibile fare, testimonia l’accentuata fragilità del territorio italiano a causa dell’estremizzazione degli eventi atmosferici, dovuta ai cambiamenti climatici, particolarmente evidenti in Sicilia, dove il 70% del territorio è paradossalmente a rischio desertificazione”: ad evidenziarlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione le Tutela del Territorio e della Acque Irrigue (ANBI). “In attesa dell’assunzione di azioni di contrasto a livello mondiale – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – è indispensabile aumentare la capacità di resilienza delle ... Leggi su meteoweb.eu

