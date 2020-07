Maltempo: bomba d'acqua a Palermo, M5S chiede audizione urgente all'Ars (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "La verità sugli ormai immancabili allagamenti di Palermo che mettono a rischio l'incolumità di tutti. I cittadini devono sapere se un semplice spostamento per lavoro o per altre svariate motivazione, foss'anche solo una passeggiata, può trasformarsi in una tragedia in quella che è la quinta città d'Italia, ma che spesso finisce per essere, per tantissimi versi, la capitale del terzo mondo. Per questo abbiamo chiesto un'audizione urgente in commissione Ambiente e Territorio dell'Ars, convocando i vertici del Comune di Palermo, sindaco in primis, della Protezione civile, rappresentanti della Regione e di comitati civici”. Lo affermano i deputati del M5S all'Ars Roberta Schillaci e Giampiero Trizzino, che si augurano che la notizia di ... Leggi su iltempo

