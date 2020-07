Maltempo, alluvione a Palermo: “La potenza dell’acqua ha rotto anche i muri” (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo e tutta l’Italia sono ancora sotto shock per la violenza dell’alluvione che ieri pomeriggio ha devastato il capoluogo siciliano. Circa 135mm di pioggia caduti in poche ore e Palermo è stata sopraffatta: fiumi di acqua e fango per le strade, automobili bloccate nell’acqua alta con i loro occupanti all’interno, veicoli trascinati via dalla corrente e gente costretta a nuotare per le strade della città per mettersi in salvo. Sono queste le terribili immagini di Palermo colpita dall’alluvione, inaspettata tanto quanto violenta. “La potenza dell’acqua ha rotto anche i muri, causando non solo molti danni, ma anche panico e agitazione tra le persone”, racconta Laura ... Leggi su meteoweb.eu

a_soul_on_earth : 'Maltempo', 'forte temporale', 'bomba d'acqua', 'violenta alluvione'. Nessun giornale che dica le cose come stanno… - infoitinterno : Maltempo Sicilia, alluvione a Palermo: “giallo” sui dispersi, proseguono le ricerche. “Nessuno lo aveva previsto” [… - ritz3327 : Preghiamo per tutti i Palermitani - gioporce : RT @dukana2: Strade come fiumi in piena. Violento nubifragio a #Palermo - #CambiamentoClimatico da #petrolio e #gas...prima o poi la #Basil… - coldiretti : RT @Ansa_TerraGusto: “Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti #climatici in #Italia”, lo afferma @coldiretti, in riferime… -