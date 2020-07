Madonna del Carmine, rione in festa ridotta (FOTO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Celebrazioni in misura ridotta al Santuario della Madonna del Carmine a Salerno, dove nel rispetto delle norme anti-contagio è stato consentito l’ingresso soltanto a 60 persone, mentre con uno schermo nella saletta attigua alla navata principale è stata data la possibilità di seguire la messa tramite un video e anche all’esterno della chiesa sono state posizionate delle sedie per ampliare la platea dei fedeli. Alle 11 si è tenuto il Pontificale celebrato dal vescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi. I festeggiamenti per la Madonna del Carmine dovranno fare a meno della processione che nella città di Salerno è seconda per l’importanza e devozione soltanto ai festeggiamenti per il ... Leggi su anteprima24

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, Madonna Conestabile, 1502-03, Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo, R… - GiovannaCalabr9 : RT @mordiac: ??Foto dalla Chiesa del Carmine, la invio per voi, che la Madonna vi protegga e vi accompagni sempre e ovunque! ???? https://t.co… - ilgolfo24_it : La vuota e “triste” estate di Don Carlo candido rimasto senza feste... - danio_com : RT @sgroi_carmelo: Oggi è la Madonna del Carmelo - Sestopoterecom : Forlì, al via il restyling di via Cobelli: valorizzata Chiesa Madonna del Fuoco -