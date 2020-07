Maddalena Corvaglia versione bagnina, il costume "non basta": sfida la Canalis, Lato B da cartolina | Guarda (Di giovedì 16 luglio 2020) Fisco da urlo. Maddalena Corvaglia in bikini è una vera bomba sexy. Tenetevi forte. L'ex storica velina di Striscia la notizia in (indimenticabile) coppia con Elisabetta Canalis a inizio anni Duemila, in vacanza in Salento si fa ammirare in tutta la sua bellezza in versione bagnina di Baywatch. Adesso, la bellissima ex velina fa anche la mamma a tempo pieno con sua figlia Jamie. Ma in vacanza in Salento non c'è traccia del suo fidanzato Alessandro Viani. Non pervenuto. Mistero. Eppure lo scorso anno (lo ricorderete), sempre in Salento, Viani pubblicava scatti e dediche d'amore. È davvero scomparso dai radar? Gossip puro. Leggi su liberoquotidiano

Maddalena Corvaglia mostra il fisico scolpito e si lascia baciare dal sole del Salento, mentre posa per uno shooting social in versione baywatch. Bellissima e radiosa come sempre, la ex velina dà il m ...

Le vacanze sarde di Elisabetta Canalis

Passeggiate, colazioni, pranzi, bagni in mare e tanti ricordi. Come ogni estate, Elisabetta Canalis ha fatto ritorno nella sua Sardegna condividendo ovviamente sui social tutto l'amore per l'isola. Ne ...

